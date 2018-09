L'adaptateur DAB de Pure passe les tests de Auto Express

Sur les 8 adaptateurs passés au crible, l'adaptateur Autoroute Pure 600 sort gagnants de ce test effectué par Auto Express. "Grâce au câble et à la conception simple, il est facile à installer et est le plus rapide à synchroniser les fréquences DAB via l'entrée auxiliaire ou FM. Alors que certains concurrents ont un écran tactile, le bouton rotatif du Pure permet de changer de station plus rapidement et plus facilement". Le test complet est disponible ICI