L'Histoire de l'Afrique à l'honneur cet été sur Africa Radio

"L'actualité de l'année 2020 sur fond de crise sanitaire mondiale, nous a renvoyé sans cesse à la place de l'Afrique dans le monde et à celle de ses diasporas", explique Dominique Guoihot le PDG d'Africa Radio. "Le mouvement Black Lives Matter né aux États-Unis fait écho aux luttes des pionniers du panafricanisme en Amérique et en Europe. Pour mieux comprendre ce combat, nous pensons qu'il faut aussi convoquer l'Histoire. Nous le faisons également pour nos auditeurs les plus jeunes qui n'ont pas appris cette histoire à l'école".

"Unir l'Afrique" avec Nadir Djennad et Amzath Boukary-Yabara à 16h10 temps universel (18h10 à Paris), "L'histoire des Indépendances avec Francis Laloupo et Alfred Tumba Shango Lokoho à 16h25 temps universel (18h25 à Paris) et "Indépendance Cha Cha" avec Manu Dibango et Robert Brazza à 12h10 temps universel (14h10 à Paris) sont les rendez-vous diffusé sur Africa Radio à partir du 3 août, du lundi au vendredi.