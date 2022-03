"L'Été du podcast" devient "Le Printemps du podcast"

Initialement imaginé au printemps par ses coproducteurs (Ground Control, Acast et KissKissBankBank), le festival du podcast et de la créativité audio s’était transformé en "été" avec un format hybride mêlant contenus digitaux et rencontres en présentiel dans le contexte de pandémie en 2020 et 2021. Si l’été a poussé les organisateurs à faire preuve d’imagination et a démontré par là même toute la puissance créative des formats audio, le choix du "printemps" devait permettre de parler d’une forme de renouveau des médias. "Nous tenions à revenir à ce projet d’origine" précise l'équipe organisatrice. "Un printemps populaire qui sera là pour questionner ce qui nous pousse à – ou nous empêche de – prendre la place, mais aussi les notions de juste place, d’influence, de négociation et de conversation que recouvrent les contenus audio".