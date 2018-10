L'Audio Digital à l'honneur de l'Innov' Audio Digital

Plusieurs prises de parole permettront durant ces deux heures de mieux cerner l'Audio Digital avec la participation de plusieurs spécialistes de cette thématique : Nicolas Cour (ACPM), Stéphane Martin (ARPP), Xavier Filliol (Le Geste) et Marianne Le Vavasseur (IAB France). On y parlera également de la radio digitale dans le monde avec Yuri Loburets (EGTA) et Erik Portier (Radionomy). Une table ronde sur les nouvelles expériences avec Serge Schick (Radio France), NRJ Group (Béatrice Leroux-Barraux) et jean-Michel de Marchi (mind Media). Le business, la monétisation et la prospective autour de l'Audio Digital seriont aussi abordés.Le programme détaillé est disponible ICI . Vous pouvez vous inscrire ICI