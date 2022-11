L'Arcom organise sa première journée d'études

Le monde de la recherche conduit des travaux éclairant le fonctionnement des secteurs audiovisuels et numériques, et certains phénomènes qui peuvent s’y manifester, comme la manipulation de l’information ou la haine en ligne. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Arcom, est donc attentive à suivre et tirer parti des apports de la production scientifique sur les sujets en lien avec ses compétences.

L'Arcom a publié en juin 2022, un appel à contribution à la communauté scientifique, afin de sélectionner les travaux des chercheurs traitant des sujets en lien avec ses missions et d'organiser la première journée d'études de l'Autorité.