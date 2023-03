L'Arcom incite les radios à promouvoir l'usage et le respect du français

Dans le cadre de la journée internationale de la Francophonie et de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, l’Arcom a organisé hier, au siège de l’Autorité et en présence de représentants de chaînes, une table ronde sur "La langue française dans les médias audiovisuels : la protéger, la promouvoir, l’enrichir". Au programme de cette conférence des échanges avec des spécialistes sur comment les médias assurent la défense de la langue française ou encore sur la façon font les médias enrichissent la langue française à travers leurs programmes.Pour en savoir plus sur le rôle et la compétence de l'Arcom en matière de défense et de promotion de la langue française, c'est ICI