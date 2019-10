Kantar publie son baromètre de l'audio digital

Après un net développement ces dernières années, le portefeuille annonceurs tend à se stabiliser. De 113 annonceurs en 2016, ce sont désormais 308 annonceurs qui ont été comptabilisés par Kantar. Autre constat issu de cette activité au 1er trimestre, près d'un annonceur sur deux progresse plus vite que la moyenne du média

La distribution (30%), l'automobile (17%) et le tourisme et la restauration (7%) sont les secteurs qui ont enregistré au cours des six premiers mois de cette année le plus grand nombre d'impressions servies.