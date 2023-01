Kantar Media recrute Marianne Le Vavasseur

Commentant cette nomination, Denis Gaucher déclare : "Dans cet écosystème en constante évolution, nous devons être toujours plus agiles et plus performants. Forte de son parcours et de ses réalisations reconnues par le marché, je suis très heureux d’accueillir Marianne au sein de nos équipes afin d'accélérer les développements stratégiques et numériques, de poursuivre nos innovations et d'accroître notre offre digitale".

Marianne le Vavasseur ajoute : "Après une expérience riche sur différents médias et sur des leviers digitaux variés, je suis ravie de rejoindre Kantar Media et de participer activement à l’expansion de ses offres digitales tant sur la veille publicitaire que sur l’expertise TGI".