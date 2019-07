K.I.F. fait son retour à Bruxelles

À la suite de l’appel à candiudatures lancé par le CSA au mois de janvier, K.I.F. décroche la fréquence 97.8 FM à Bruxelles et une place sur le multiplex DAB+ bruxellois. La radio musicale bruxelloise, déjà disponible aujourd’hui en FM et sur kif.be, fait son grand retour après plus d’un an d’absence sur les ondes. C’est à la suite d’une forte demande de ce public qu’est née la radio en 2006. Le nom traduit par ailleurs son origine puisque K.I.F. vient du terme "kiffer", qui signifie en argot "apprécier". "Nous avions la volonté de faire renaître ce projet ancré dans la mémoire des Bruxellois. Avec une toute nouvelle équipe, le projet K.I.F. fait peau neuve au niveau de sa direction, de sa grille des programmes ainsi que de son habillage sonore et visuel. Un nouveau départ qui marque le début d’une nouvelle ère radiophonique" a souligné Fabien Schenkels, vice-président de K.I.F.