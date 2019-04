Julien Coquelle-Roëhm, lauréat du Prix RFI Charles-Lescaut 2019

Les quatre candidats, présélectionnés sur dossier par un premier jury, ont présenté un journal complet de 10 minutes avec des éléments sonores, et un reportage d’1’15 illustrant un événement récent de l'actualité. Ils ont ensuite passé un entretien devant un jury composé de journalistes de RFI, de MCD et de France 24. Le jury a particulièrement apprécié l’aisance, la maitrise de l’exercice et le plaisir évident de Julien à présenter un journal. Il a également fait preuve d’une très bonne réactivité face à une actualité chargée le jour de la bourse.