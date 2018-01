Jean-Marc Four à la direction de l’info internationale de Radio France

Jean-Marc Four aura deux missions principales. D’une part, il sera en charge de coordonner les équipes internationales des rédactions de Radio France et les 9 envoyés spéciaux permanents, afin de rapprocher leurs compétences, au service de toutes les antennes. La future direction de l’information internationale devra permettre d’accroître la puissance éditoriale de Radio France dans le domaine international.

D’autre part, dans le contexte actuel de réflexion autour de l’avenir de l’audiovisuel public, Jean-Marc Four participera depuis la direction des antennes et des contenus aux travaux engagés avec les autres entreprises en matière d’information internationale. L’information internationale fait partie des priorités stratégiques et des éléments distinctifs de l’offre du service public. Dans le cadre de ses activités, Jean-Marc Four évoquera aussi les sujets internationaux sur les antennes de Radio France.

Jusqu'à présent, Jean-Marc Four, âgé de 51 ans, était directeur de la rédaction de France Inter depuis 2014. Il est remplacé à ce poste par Catherine Nayl (TF1). Cette nomination est effective à compter de ce 8 janvier 2018.