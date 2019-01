"Indélébiles" : Prix franceinfo 2019 de la bande dessinée

"Un livre résolument optimiste à l’humour communicatif, où Luz vous fait partager l’intimité de ce journal, et aussi son amour du dessin" explique franceinfo. Le jury de cette 25e édition a souhaité récompenser "un chef d’oeuvre de pudeur et d’émotion ; un trait qui épouse les intentions de sa narration ; un voyage pavé d’hommages à une rédaction – dont son maître, Cabu, qui colorait de légèreté l’actualité comme le quotidien. Cette bande dessinée célèbre la créativité d’un genre et sa capacité à dépeindre son époque".

Présidé par Vincent Giret (directeur de franceinfo), le jury était composé de Lucie Barbarin (présentatrice du "5h/7h"), Yann Bertrand (journaliste au service Culture), Louise Bodet (journaliste au service Politique), Jean Leymarie, (présentateur de "L’interview éco"), Matthieu Mondoloni (grand reporter) ,Farida Nouar (grand reporter), Jean-Christophe Ogier (spécialiste BD) et Brunissende des Ordons, (rédactrice en chef).