ICI lance "Les Maléfiques", un podcast jeunesse incarné par Willy Rovelli

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Le marché publicitaire digital accélère et confirme la montée du podcast
Avec "Les Maléfiques", ICI propose un nouveau podcast jeunesse dédié aux enfants de 6 à 11 ans, incarné par la voix de Willy Rovelli, également animateur de "Willy vient déjeuner chez vous" diffusé le samedi et dimanche de 12h à 13h sur le réseau. Écrit par Benoît Prospéro, ce format audio digital explore les contes et légendes régionales à travers 7 familles de créatures, fée, sorcière, spectre, chimère, gobelin, dragon et monstre, en lien avec les 44 locales.
Sept locales sont mises en avant avec leurs figures associées, ICI Poitou avec "Mélusine", ICI Alsace avec "Berchta", ICI Breizh Izel avec "L’Ankou", ICI Drôme Ardèche avec "La Tarasque", ICI Nord avec "Ech Gobelin", ICI Lorraine Metz avec "Le Graoully" et ICI Gascogne avec "Le Carcolh".
Sept locales sont mises en avant avec leurs figures associées, ICI Poitou avec "Mélusine", ICI Alsace avec "Berchta", ICI Breizh Izel avec "L’Ankou", ICI Drôme Ardèche avec "La Tarasque", ICI Nord avec "Ech Gobelin", ICI Lorraine Metz avec "Le Graoully" et ICI Gascogne avec "Le Carcolh".
Disponible sur l’application Radio France et sur ICI.fr, ce lancement s’inscrit dans une stratégie de développement de l’offre audio jeunesse et de valorisation des contenus territoriaux.