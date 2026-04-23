La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 23 Avril 2026 - 14:50

ICI lance "Les Maléfiques", un podcast jeunesse incarné par Willy Rovelli


Notez


ICI lance "Les Maléfiques", un podcast jeunesse destiné aux enfants de 6 à 11 ans, porté par la voix de Willy Rovelli. Disponible sur l’application Radio France et sur ici.fr, ce format met en avant 7 créatures issues des régions, en lien avec les 44 locales du réseau, dans une logique de valorisation audio des territoires.


ICI lance "Les Maléfiques", un podcast jeunesse incarné par Willy Rovelli

Vous aimerez aussi
Avec "Les Maléfiques", ICI propose un nouveau podcast jeunesse dédié aux enfants de 6 à 11 ans, incarné par la voix de Willy Rovelli, également animateur de "Willy vient déjeuner chez vous" diffusé le samedi et dimanche de 12h à 13h sur le réseau. Écrit par Benoît Prospéro, ce format audio digital explore les contes et légendes régionales à travers 7 familles de créatures, fée, sorcière, spectre, chimère, gobelin, dragon et monstre, en lien avec les 44 locales.
Sept locales sont mises en avant avec leurs figures associées, ICI Poitou avec "Mélusine", ICI Alsace avec "Berchta", ICI Breizh Izel avec "L’Ankou", ICI Drôme Ardèche avec "La Tarasque", ICI Nord avec "Ech Gobelin", ICI Lorraine Metz avec "Le Graoully" et ICI Gascogne avec "Le Carcolh".

Disponible sur l’application Radio France et sur ICI.fr, ce lancement s’inscrit dans une stratégie de développement de l’offre audio jeunesse et de valorisation des contenus territoriaux.

Tags : Benoît Prospéro, ICI, ICI Nord, ICI Poitou, podcast, podcasts, Radio France, Willy Rovelli



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication