Horizon se mobilise autour de l'emploi

"Nous travaillons avec l'aide de partenaires qui nous suivent dans toutes nos démarches comme Pôle emploi, L4M mais surtout les annonceurs d'Horizon qui nous envoient (souvent en exclusivité) leurs offres. À chaque fois, les retours des recruteurs sont incroyables, la puissance de la radio, associée au web, et au près de 115 000 fans Facebook d'Horizon font de cette opération une réussite, tant pour les recruteurs que pour de nombreux demandeurs d'emploi. Nous travaillons plusieurs semaines en amont pour mobiliser un maximum de monde et proposer des annonces vraiment concernantes. Cette nouvelle semaine s'annonce comme particulièrement fournie. De très nombreuses offres sont confiées en exclusivité. On est vraiment dans notre rôle, la proximité, le service, la collaboration entre annonceurs, radio et auditeurs, tout le monde est mobilisée au service de l'emploi afin de combler les attentes des deux côtés" a expliqué Julien Mano directeur de la station, qui tire un bilan très positif des dernières opérations.