HS Régies Pub - TF1 Publicité : "une solide relation avec nos éditeurs Les Indés Radios"

LLPR - Donc, pour vous, la radio reste le média d’avenir, même si elle a perdu 800 000 auditeurs en 2020 ?

JD - Sans aucun doute, la radio a encore de très belles années devant elle. Depuis le début de la crise sanitaire, je le réaffirme, c’est le média qui s’est le mieux comporté. La radio a une fois de plus prouvé son efficacité sur les ventes. En moyenne, un euro dépensé dans une campagne radio rapporte 10,9 euros de chiffre d’affaires(2). Par ailleurs, d’un point de vue technique, c’est un média complet (hertzien, digital), dont la qualité d’écoute sera encore améliorée par l’arrivée du DAB+. Il est évident que les annonceurs seront toujours là et investiront dans ce média.



LLPR - Durant cette période, le digital a pris une part d’audience considérable, vous l’avez également constaté à TF1 PUB Radios ?

JD - Vous avez raison, les audiences digitales ont fait un bond en avant considérable, + 26% d’écoutes digitales sur un an(3). Cette audience se développe parce que l’ordinateur est désormais au centre de la famille. Chez Les Indés Radios, aujourd’hui, 13% de l’audience se fait sur le digital, cela représente 889 000 audinautes tous les mois(4). Non seulement, TF1 PUB Radios vend toutes les radios des Indés Radios ensemble, ce qui représente presque 500 décrochages publicitaires, mais nous proposons désormais des offres couplées à nos clients qui allient campagnes radio traditionnelles et digitales.



LLPR - Qu’est-ce que la Covid-19 a changé dans la manière de travailler chez TF1 Pub Radios ?

JD - Il a fallu s’adapter rapidement, les délais d’annulation de campagne se sont raccourcis, il a fallu revoir notre stratégie marketing, être capable de tout chambouler en une semaine, imaginer des formats qui permettent aux annonceurs de communiquer hors écran pub. En complément, nous avons aussi proposé en complément à nos clients des offres VIP limitées à une minute maximum dans une journée, ça a connu un vif succès.



(1) Source : Médiamétrie 126 000 Radio / septembre 2019-juin 2020 / LV / 05h-24h / AC 13+ vs N-1.

(2) Ekimetrics / Étude SNPTV 2020 - secteur distribution alimentaire.

(3) ACPM : Classement ACPM/OJD des radios digitales - novembre 2020 vs novembre 2019.

(4) Médiamétrie Global Radio septembre-octobre 2020 - part du volume d'écoute des Indés Radios sur un support multimédia / Audience cumulée 13+ qui écoutent Les Indés sur des supports multimédias : téléphone mobile, ordinateur, poste TV, tablette et baladeur multimédia.