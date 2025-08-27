- ⛬ ACTUS
Ce qu’Aristote nous enseigne sur l’art de cultiver les vertus à la radio H6studio : enregistreur 8 pistes jusqu’à 192 kHz conçu pour la radio de terrain Nostalgie Belgique dévoile sa grille 2025-2026 Un e-book gratuit pour soutenir la créativité des copywriters radio Ce que Charlemagne nous enseigne sur l’art de conquérir l’audience Flore Benguigui rejoint FIP au micro du "Club Jazz" Ibrahim Maalouf signe le nouvel habillage d'antenne de Jazz Radio États-Unis : la parité recule en radio avec 59.2% d’hommes dans les rédactions RMC lance "Les nuits du Cazarre Enchaîné" dès ce 25 août Ce que Napoléon nous enseigne sur l’art de bâtir une stratégie éditoriale
H6studio : enregistreur 8 pistes jusqu’à 192 kHz conçu pour la radio de terrain
Zoom dévoile le H6studio, enregistreur portable haut de gamme destiné aux professionnels de la radio et de l’audio digital. Il intègre les préamplis F-Series à très faible bruit (–127 dBu), permet l’enregistrement jusqu’à 8 pistes à 192 kHz, fonctionne en 32-bit float et embarque une capsule X/Y capable de gérer 140 dB SPL.
