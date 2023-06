Globule Radio : une fréquence temporaire pour l'été

Vallorcine et la Vallée du Trient sont deux territoires qui ne bénéficient pas de l'attraction médiatique dont jouit la vallée de Chamonix. Cette opération, soutenue par la commune de Vallorcine et d'autres partenaires institutionnels, visera donc à être au maximum présent sur les événements, les fêtes de villages, et d'aller à la rencontre des habitants de la "vallée des Ours" grâce à un dispositif technique inédit (Un studio fixe à Vallorcine et un studio "mobile" pour permettre de réaliser des émissions extérieures dans des lieux insolites et en altitude).

"Nous avons également noué un partenariat avec la SNCF pour réaliser des émissions durant l'été à bord du "Mont Blanc Express" entre Chamonix et Vallorcine" précise Globule Radio.