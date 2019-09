Fun Radio DJ Awards : les votes sont ouverts

Les auditeurs de Fun Radio sont invités à voter pour leur DJ préféré dès aujourd’hui sur funradio.fr Les trophées seront remis par le duo du Before Party Fun : JB et Alex Wat (animateur et DJ résident), lors d’un dispositif antenne en direct d’Amsterdam, à partir du 16 octobre. Pour cette 7e édition, la manifestation s'articule autour de 6 catégories : "Meilleur DJ Français", "Meilleure Révélation", "Meilleur DJ International", "Meilleur Titre Dance", "Meilleur Remix" et "Meilleure Performance Live".

"La conférence de l’ADE est LE rendez-vous business et LE lieu d’inspiration pour l’industrie de la musique électronique ; avec un programme dédié pour les professionnels de la musique et des maisons de disques, les DJs, les producteurs et musiciens, startups technologiques et bien d’autres" explique Fun Radio.