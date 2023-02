France Musique : un nouveau conte pour les tout-petits

"Jack et le haricot magique" est un podcast en 5 épisodes de la collection originale "Les Contes de la Maison Ronde" de France Musique avec l’ensemble de cuivres de l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par David Guerrier. Il est raconté par Julie Depardieu.

Cette collection de contes a été initiée par France Musique et la Direction de la Musique et de la Création de Radio France en décembre 2021. Ils s’adressent aux enfants de 7 ans et plus et dialoguent avec un répertoire de musique classique interprété par l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique, le Chœur et la Maîtrise de Radio France.