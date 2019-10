France Musique, partenaire du film "Pavarotti"

Plusieurs émissions de France Musique seront consacrées au ténor à partir du 24 octobre et Ron Howard sera l'invité de Musique Matin le 6 novembre. Dans ce film, le réalisateur retrace la vie et la carrière de Luciano Pavarotti en s’appuyant sur des archives rares et inédites ainsi que de nombreux témoignages. Artiste hors-normes, bouleversant et hors catégorie, Luciano Pavarotti aura aussi été une personnalité à la générosité exceptionnelle, se battant autant pour faire découvrir l’Opéra au monde entier, que pour soutenir des causes chères à son coeur.

Parmi les événements sur France Musique, l'émission "Carrefour de Lodéon" sera consacré le dimanche 3 novembre prochain aux grands airs de Pavarotti, de 14h à 16h ou encore, du lundi 4 au mercredi 6 novembre, de 23h à minuit dans "Les Trésors de France Musique" par Françoise Monteil qui diffusera des entretiens de Pavarotti réalisés en 1984 par Danièle Laruelle.