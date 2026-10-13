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Mardi 13 Octobre 2026 - 13:10

France Musique lance Classique en tubes, le classique raconté en 4'30'


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France Musique propose Classique en tubes, une nouvelle collection de podcasts signée Hippolyte Pérès. Chaque épisode de 4'30'' revient sur l’histoire d’une mélodie classique familière, de son compositeur au contexte qui a vu naître l’œuvre. Le programme est disponible sur le site de France Musique et dans l’application Radio France.


France Musique lance Classique en tubes, le classique raconté en 4'30'

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Ces mélodies ont traversé les films, les publicités, les dessins animés ou d’autres univers et peuvent souvent être fredonnées sans que leur compositeur ou leur histoire soient connus. C’est à partir de ce constat qu’Hippolyte Pérès a imaginé Classique en tubes, une collection de podcasts de France Musique. En 4'30'', chaque épisode revient sur ce qui se cache derrière un air familier. Le récit s’intéresse au compositeur, à ce qu’il traversait au moment de la création, à son âge, mais aussi à la commande, au scandale ou au coup de génie à l’origine de l’œuvre.
Ce podcast a été conçu pour s’adresser à tous les publics, notamment à ceux qui considèrent que la musique classique n’est pas pour eux. La collection, réalisée par Taïssia Froidure, est disponible sur le site de France Musique et dans l’application Radio France. 

De Ravel à Vivaldi en 4'30'

La collection s’appuie sur des œuvres largement identifiées par le public. Classique en tubes revient ainsi sur Le Boléro de Ravel, Le Canon de Pachelbel, Le beau Danube Bleu de Strauss, Le Nocturne n°2 de Chopin et Le Lacrimosa de Mozart. Figurent également La 5ème Symphonie de Beethoven, La chevauchée des Walkyries de Wagner, L’air de la Reine de la nuit de Mozart, Dans l’antre du Roi de la montagne de Grieg et Les 4 saisons de Vivaldi.
À travers ce format audio de 4'30'', Hippolyte Pérès cherche à donner les éléments permettant de replacer chaque mélodie dans son contexte de création, sans demander de connaissances préalables en musique classique. Annoncée le 25 septembre, cette nouvelle collection de podcasts complète l’offre audio numérique de France Musique et bénéficie d’une double distribution numérique, directement sur le site de la chaîne et au sein de l’application Radio France.

Tags : France Musique, podcast, podcasts, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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