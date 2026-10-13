France Musique lance Classique en tubes, le classique raconté en 4'30'

Ces mélodies ont traversé les films, les publicités, les dessins animés ou d’autres univers et peuvent souvent être fredonnées sans que leur compositeur ou leur histoire soient connus. C’est à partir de ce constat qu’Hippolyte Pérès a imaginé Classique en tubes, une collection de podcasts de France Musique. En 4'30'', chaque épisode revient sur ce qui se cache derrière un air familier. Le récit s’intéresse au compositeur, à ce qu’il traversait au moment de la création, à son âge, mais aussi à la commande, au scandale ou au coup de génie à l’origine de l’œuvre.

Ce podcast a été conçu pour s’adresser à tous les publics, notamment à ceux qui considèrent que la musique classique n’est pas pour eux. La collection, réalisée par Taïssia Froidure, est disponible sur le site de France Musique et dans l’application Radio France.