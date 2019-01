France Musique en direct de la Folle Journée de Nantes

France Musique s'installera en public et en direct du kiosque, le vendredi 1er février de 16h à18h pour l'émission "Carrefour de Lodéon" par Frédéric Lodéon qui recevra Anne Queffelec, René Martin et André Peyrègne. Puis, le lendemain, samedi 2 février, de 16h à 18h, pour l'émission "Générations France Musique, le Live" Clément Rochefort. Par ailleurs, la chaîne de Radio France s'installera en direct du studio de France Musique le vendredi 1er février, de 18h à 20h pour "Le quiz de France Musique" avec Clément Rochefort. Il s'agit d'un grand jeu pour réviser vos classiques et doté de cadeaux à gagner. Un jeu qui sera également proposé aux visiteurs le samedi, de 11h à 12h. Durant ces deux journées, France Musique proposera aussi une petite dizaine de concerts dans le cadre de Folle Journée de Nantes.