France Musique : 1 600 concerts audio et vidéo à voir en replay

MV - Le principe des vidéos sur France Musique, c’est que, avec les usages modernes, on a rajouté l’image à la musique. Depuis des années que l’on filme les concerts à l’Auditorium, des vidéos co-produites avec Arte, on peut les mettre à volonté sur le site francemusique.fr. On y retrouve un corner "concerts". Les concerts sont découpés par œuvres et par mouvement. Des concerts que l’on peut aussi retrouver sur notre chaine Youtube.



LLPR - Vous avez un trésor, pourquoi ne pas plus communiquer ?

MV - À qui le dites vous ! C’est une croisade. C’est une logique de groupe mais je pense que l’on manque sincèrement d’un faire savoir qui dirait aux auditeurs et au public qui ne sait pas que cela existe. On le fait avec Arte car il y a une cousinage avec cette chaîne, c’est presque amical avec eux. C’est naturel pour eux et nous. On a filmé 555 sonates de Scarlatti cet été dernier. C’est le modèle même du média global. Cela dure trois minutes. Il a écrit des chansons ! On envisage une diffusion aussi sur Culture Box puisque l’on a un partenariat avec eux. Je voudrais être comme sur les plages où avec un petit avion on pourrait voir francemusique.fr !