France Inter : une nouvelle série de 9 podcasts

Quatre ans après les attentats du 13 novembre, Sara Ghibaudo, journaliste au service enquêtes-justice de France Inter, tente de comprendre comment des hommes ont pu venir tuer 130 personnes à Paris et à Saint-Denis puis, quatre mois plus tard, comment leurs complices ont pu faire 32 victimes à Bruxelles. Cette série de podcasts raconte le parcours des terroristes et de leurs commanditaires, à partir d’interviews, d’archives sonores sur la base de documents judiciaires.

Une série de 9 podcasts de 20 minutes, à retrouver dès le mardi 5 novembre sur franceinter.fr