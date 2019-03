France Inter, RMC, NRJ... en tête des sites les plus consultés

Les mastodontes du web ? Orange, Le Figaro L'Équipe, Télé-Loisirs, Le Monde... Suivent BFMTV.com et franceinfofr. La chaîne de Radio France a généré en février dernier près de 66 millions de visites dont près de 16 millions via les applications mobiles pour près de 34 millions de contenus distribués. Difficile donc pour les radios d'affronter cette concurrence rude et féroce.Dans le classement des applis ( ICI ), France Inter est la première radio du classement (mais à la 15e place) avec 8 216 641 visites. Suivent RMC (5 557 441), NRJ (3 624 033), Radio France (3 574 688) ou encore Europe 1 (2 084 874), toutes très loin derrière de l'application Snapchat dont l'audience s'écrit désormais en milliards (2 082 806 722).Pour les plus curieux, nous vous invitons aussi à parcourir ( ICI ) le classement ACPM des sites fixes et mobiles. On notera les résultats de europe1.fr (11 973 559), de francebleu.fr (10 979 467) ou encore de rfi.fr (10 098 412) dans les 50 premières audiences.