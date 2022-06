France Culture : une saison 10 pour les "Mécaniques du journalisme"

Avec le journaliste Damien Ressiot, directeur des enquêtes à l’Agence française de lutte contre le dopage et ancien journaliste à L’Équipe, Elise Karlin analyse les mécanismes de cette enquête monumentale se concluant par la chute d’un mythe du cyclisme : Lance Armstrong. "Dopage : la chute de Lance Armstrong" se présente sous la forme d'une série en 4 épisodes de 15 minutes, produite par Elise Karlin, réalisée par Vincent Decque et coordonnée par Grégory Philipps.

