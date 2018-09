France Culture : un livre en lien avec l'émission "Répliques"

À partir de son émission culte "Répliques", Alain Finkielkraut explore différents thèmes autour de la cause animale afin de mieux en saisir les enjeux : la corrida, avec Élisabeth de Fontenay et Francis Wolff ; la "forme animale", avec Jean-Christophe Bailly et Jacques Dewitte ; l’élevage des bovins avec Jocelyne Porcher et Yann Sergent, la littérature et la condition animale avec Jean-Baptiste Del Amo et Isabelle Sorente ; l’amour des vaches avec Benoît Duteurtre et François Morel ; la cause animale avec Corine Pelluchon et Jean-Pierre Digard, le film "Petit Paysan", avec Hervé Charuel et Vincent Delargillière et le livre de Tibor Dery Niki histoire d’un chien avec Claude Habib et Pierre Pachet. Disponible depuis hier, "Des animaux et des hommes" est un ouvrage de 300 pages est édité par DStock - France Culture.

Écrivain, philosophe et essayiste, rappelons que l’Académicien Alain Finkielkraut est producteur, depuis 1985, de l’émission "Répliques" sur France Culture diffusée chaque samedi, de 9h à 10h