France Culture : succès des podcasts originaux de fiction

Explorant tous les genres de la fiction, les 5 productions issues de ce fonds continuent de séduire les fans de podcasts, les amateurs de feuilletons radiophoniques et conquièrent les accros aux séries. "L’incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo" d’Emmanuel Suarez réalisée par Sophie-Aude Picon, lancé en avril 2018 atteint 701 000 de téléchargements de podcasts et de réécoutes. "L’appel des abysses", une série de Cyril Legrais et Juliette Rose, réalisée par Baptiste Guiton a été téléchargé et réécoutée à hauteur de 480 000. Le premier "Haste Dente !" écrit par Léon Bonnaffé et réalisé par Cédric Aussir, une comédie policière et irrévérencieuse, lancée en février 2018, a été téléchargé" et réécouté" via l’AOD à hauteur de 253 000.