France Culture produit la saison II de "Votre cerveau"

Comment déjouer les manipulations ? Dans "ce podcast d’autodéfense intellectuelle", Richard Monvoisin, enseignant de la pensée critique à l’Université de Grenoble-Alpes, veut donner aux auditeurs les clés pour être mieux outillé face aux opérations (sincères ou malveillantes) qui influencent notre cerveau. L'effet Barnum, le biais du survivant ou encore le raisonnement panglossien... autant de manipulations (volontaires ou non) qui se jouent de nos capacités cognitives et qui font de notre cerveau un outil complexe qu’il faut connaître pour bien l’utiliser. Dans cette deuxième saison de "Votre Cerveau", Richard Monvoisin, spécialiste de l’analyse des théories étranges, éclaire les auditeurs de ce podcast sur au moins six outils critiques à apprivoiser pour se prémunir de ces manipulations.