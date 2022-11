France Culture performe à Paris intra-muros

Après deux saisons record, France Culture s’impose à nouveau comme la troisième radio à Paris intra-muros et complète le trio de tête avec France Inter et franceinfo, avec des chiffres historiquement haut dans la capitale : une audience cumulée à 8.6%, une part d'audience de 9.7% et 161 000 auditeurs parisiens chaque jour à l'écoute.

Sur l'ensemble de l'île-de-France, France Culture enregistre une part d'audience de 4.0% (en hausse d'un demi point en un an). Ajoutons 4.1% d'audience cumulée, soit près d'un point de hausse en un an.