France Culture organise le Prix du Roman des étudiants

Qui succèdera à Mathieu Palain, Lola Lafon, Emma Becker, Pauline Delabroy-Allard, Léonor de Recondo, Gaël Faye, Olivier Bourdeaut, Éric Reinhardt et Maylis de Kérangal ?

Les étudiants-jurés, sélectionnés et issus de toutes les filières pourront d’octobre à mi-décembre lire 5 romans sélectionnés par les rédactions de France Culture et Télérama, rencontrer les 5 auteurs au sein des universités participantes, des librairies partenaires et en ligne, partager avec les autres jurés sur les réseaux sociaux et élire le lauréat mi-décembre...