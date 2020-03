France Culture : nouvelle saison pour les "Mécaniques du complotisme"

"Bilderberg, ou le fantasme des vrais maîtres du monde" est une série de 3 épisodes produite par Romain Weber et réalisée Thomas Dutter avec deux historiens, Oliver Dard et Yves Poncelet ainsi que Véronique de Saint-Pastou (Archives INA).

À écouter également "Les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis 5saison I), "Les instructions secrètes et le faux complot qui visait les jésuites" (Saison II), "Le grand remplacement, un virus français" (Saison III), "La révolution française à la croisée des complots" (Saison IV) et "Le négationnisme" (Saison V). Depuis son lancement (en septembre 2019) la série de podcasts originaux "Mécaniques du complotisme" a été téléchargée à hauteur de 766 147 téléchargements (podcasts + écoutes en différées).