France Culture : nouvelle saison des "Mécaniques des épidémies"

Avec 1 135 000 écoutes à la demande, Mécaniques des épidémies est devenue une collection phare de podcasts originaux de France Culture. À la manière d’un enquêteur, Renaud Piarroux, chef de service à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, revient aux origines des pandémies les plus meurtrières, raconte l’histoire des progrès de la médecine et analyse comment nos sociétés apprennent à se préserver de ces virus.

Dans cette huitième saison de "Mécaniques des épidémies", France Culture emmène les auditeurs sur les traces d’Ebola et de sa sœur, Marburg, une autre fièvre hémorragique. Comme il l’a fait pour le choléra, le Covid, la peste ou le sida, le médecin Renaud Piarroux, chef de service à la Pitié Salpêtrière, les guide dans cette enquête épidémiologique.