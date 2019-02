France Culture lance "L’Expérience", nouvel espace de production radiophonique

Sur l’antenne de France Culture d'abord, les dimanches de 23h à minuit et sur la grille d’été de la chaîne dans une émission produite par Aurélie Charon. En podcasts ensuite, pour des productions inédites et affranchies de la contrainte formelle de l’antenne hertzienne. Ils pourront se décliner sur tous les formats, feuilletonnants ou non, et seront diffusés en collections et en bouquets.

Au programme en février : "Lesbos" une série en 7 épisodes, " Ahmed et Sylvia – Les lettres de l’apartheid" produit par Nicolas Champeaux et réalisé par Véronique Lamendour, "Identification d‘une femme, Elsa Morante" produit par Simonetta Greggio et réalisé par Christine Robert et "Chasseurs", atelier de création radiophonique (ACR) en son spatialisé produit par Amandine Casadamont et réalisé par Nathalie Salles (séance de cinéma sonore en avant-première au Musée de la chasse et de la nature le 27 février à 19h30). Documentaire immersif, "Chasseurs" a été enregistré en Transylva­nie, micro ouvert sur les chasseurs. Cette création d’Amandine Casada­mont prend la forme d’une grande battue, jouant de différents plans sonores enregistrés sur le terrain en pleine action.