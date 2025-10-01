La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 1 Octobre 2025 - 06:50

France Culture explore l’évolution humaine à travers un podcast immersif


À l’occasion de la Fête de la science, France Culture dévoile ce 1er octobre "Retour vers la Préhistoire", une série originale disponible sur franceculture.fr et l’appli Radio France. Ce podcast en 8 épisodes de 15 minutes propose une immersion sonore en 3D dans les environnements et langages de huit espèces humaines disparues, grâce à l’archéologie sonore et à l’intelligence artificielle.


France Culture propose une production originale intitulée "Retour vers la Préhistoire", diffusée à partir du 1er octobre 2025. Cette série en huit épisodes de 15 minutes, intégrée à la collection L’Expérience, plonge les auditeurs dans un univers sonore reconstitué avec précision. L’initiative associe la radio publique, le CNRS et le Muséum national d’Histoire naturelle.
Les voix primitives propres à chaque espèce humaine ont été recréées grâce aux travaux du linguiste Jacques François et aux recherches de la paléoanthropologue Amélie Vialet. Produites par intelligence artificielle et modélisation morphologique, elles restituent des timbres et des résonances impossibles à incarner par des comédiens. Cette base sonore constitue une ressource scientifique unique.

Des paysages sonores en 3D

Sous la direction de Mylène Pardoën, chercheuse au CNRS spécialisée en archéologie sonore, les environnements acoustiques préhistoriques ont été restitués : forêts, grottes, faune et ambiances naturelles. Grâce à une spatialisation sonore en 3D, l’auditeur vit une immersion complète dans des paysages disparus.
Le projet repose sur une articulation entre savoir scientifique et expérience sensorielle. En reconstituant la manière dont chaque espèce percevait son environnement, le podcast mise sur l’émotion pour renforcer la compréhension et l’appropriation des connaissances.


Une production collective

"Retour vers la Préhistoire" est produit par Franck Bessière, réalisé par Nathalie Battus, avec la prise de son et le mixage immersif de Frédéric Changenet. La coordination de L’Expérience est assurée par Aurélie Charon et la supervision scientifique par Amélie Vialet.
La série bénéficie de la contribution de paléoanthropologues tels que Silvana Condemi, Isabelle Crêvecoeur, Florent Détroit, Antoine Balzeau, Sandrine Prat ou Jean-Jacques Hublin, professeur au Collège de France, ainsi que de la paléogénéticienne Evelyne Heyer.


Frédéric Brulhatour
