France Culture explore l’évolution humaine à travers un podcast immersif

France Culture propose une production originale intitulée "Retour vers la Préhistoire", diffusée à partir du 1er octobre 2025. Cette série en huit épisodes de 15 minutes, intégrée à la collection L’Expérience, plonge les auditeurs dans un univers sonore reconstitué avec précision. L’initiative associe la radio publique, le CNRS et le Muséum national d’Histoire naturelle.

Les voix primitives propres à chaque espèce humaine ont été recréées grâce aux travaux du linguiste Jacques François et aux recherches de la paléoanthropologue Amélie Vialet. Produites par intelligence artificielle et modélisation morphologique, elles restituent des timbres et des résonances impossibles à incarner par des comédiens. Cette base sonore constitue une ressource scientifique unique.