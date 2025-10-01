France Culture explore l’évolution humaine à travers un podcast immersif

-
L’IAB prévoit 10% de part de marché publicitaire pour l’audio digital en 2025
-
Les Norvégiens écoutent plus de podcasts et de flux audio
-
La radio fait les yeux doux aux lunettes connectées
-
En Suède, la radio traditionnelle perd du terrain face au numérique
-
Portugal : une baisse d'audience de 39% observée pour les podcasts
Les voix primitives propres à chaque espèce humaine ont été recréées grâce aux travaux du linguiste Jacques François et aux recherches de la paléoanthropologue Amélie Vialet. Produites par intelligence artificielle et modélisation morphologique, elles restituent des timbres et des résonances impossibles à incarner par des comédiens. Cette base sonore constitue une ressource scientifique unique.
Des paysages sonores en 3D
Sous la direction de Mylène Pardoën, chercheuse au CNRS spécialisée en archéologie sonore, les environnements acoustiques préhistoriques ont été restitués : forêts, grottes, faune et ambiances naturelles. Grâce à une spatialisation sonore en 3D, l’auditeur vit une immersion complète dans des paysages disparus.
Le projet repose sur une articulation entre savoir scientifique et expérience sensorielle. En reconstituant la manière dont chaque espèce percevait son environnement, le podcast mise sur l’émotion pour renforcer la compréhension et l’appropriation des connaissances.
Une production collective
"Retour vers la Préhistoire" est produit par Franck Bessière, réalisé par Nathalie Battus, avec la prise de son et le mixage immersif de Frédéric Changenet. La coordination de L’Expérience est assurée par Aurélie Charon et la supervision scientifique par Amélie Vialet.
La série bénéficie de la contribution de paléoanthropologues tels que Silvana Condemi, Isabelle Crêvecoeur, Florent Détroit, Antoine Balzeau, Sandrine Prat ou Jean-Jacques Hublin, professeur au Collège de France, ainsi que de la paléogénéticienne Evelyne Heyer.