France Culture célèbre l’amour en février

Jusqu'au 14 février à 21h, France Culture propose une adaptation en dix épisodes du grand classique Raison et sentiments de Jane Austen, réalisée par Juliette Heymann. On y retrouve Élodie Huber en narratrice, accompagnée de Mélissa Barbaud (Elinor) et Hélène Morelli (Marianne), avec une musique originale signée Denis Chouillet. Une histoire où se mêlent amour, espoirs et désillusions, et où les deux sœurs apprendront chacune à apprivoiser leurs émotions.

"L’instant poésie" donne carte blanche à un amoureux des vers. En février, Bruno Doucey invite les auditeurs à une promenade à travers vingt poèmes célébrant toutes les facettes de l’amour, de Louise Labé à Victor Hugo, en passant par Renée Vivien et Arthur Rimbaud.