France Culture, c'est aussi un magazine

"Les écrivains le savaient depuis des lustres. Il ne serait pas simple de tenir à l’abri bien longtemps les hiérarchies entre le monde des humains et celui des animaux. Des fables de La Fontaine à La Ferme des animaux de George Orwell, on voyait bien venir le temps où, à prendre les bêtes pour des hommes, et à voir les hommes se conduire comme des bêtes, ces hiérarchies voleraient en éclats" explique Sandrine Treiner, directrice de France Culture pour présenter ce nouveau numéro de "Papiers".

"Papiers", depuis son lancement fin février 2012, est la première revue culturelle réalisée à partir d’émissions de radio, retranscrites, éditorialisées, illustrées et enrichies, dont certaines à lire avant même d’être entendues. "Chaque trimestre, une approche libre et vivante du savoir" explique la station de Radio France. Chaque trimestre, elle propose de grands entretiens publiés en exclusivité, certains avant leur diffusion. La revue est disponible en librairie, en kiosque et sur abonnement.