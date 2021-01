France Culture : Nicolas Pré, nouveau responsable du pôle presse et partenariat médias

Rédigé par Brulhatour le Mercredi 13 Janvier 2021 à 15:15 | modifié le Mercredi 13 Janvier 2021 à 15:15

Nicolas Pré a rejoint, lundi 4 janvier, l’équipe de la communication et du développement de France Culture, pilotée par Laurence Audras depuis 2017. En tant que responsable de pôle presse et partenariat médias, Nicolas Pré contribuera à développer la notoriété et la visibilité des programmes, des actions et de la stratégie de développement de "la chaîne des savoirs des idées et de la création" dirigée par Sandrine Treiner, depuis 2015.