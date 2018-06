France Culture : 23.5 millions de podcasts téléchargés

La liberté d’écoute que procure le podcast continue à porter les émissions d’actualités, d’idées et de débats en direct comme "L’invité des Matins" de Guillaume Erner (745 000 podcasts) ou "Du Grain à moudre" d’Hervé Gardette (814 000 podcasts) ; les émissions de savoirs, de documentaires et les archives sont toujours aussi plébiscitées ainsi "La fabrique de l'histoire" par Emmanuel Laurentin (1 500 000 podcasts) et "La méthode scientifique" par Nicolas Martin (1 5 000 podcasts).

"Prescriptrice et innovante sur les podcasts natifs", France Culture continue d’enrichir sa proposition et de rencontrer des succès d’audience. Les podcasts "Superfail" atteint près de 50 000 téléchargements par mois, 48 200 en mai et "L’incroyable expédition" de Corentin Tréguier près de 90 000 téléchargement en 2 mois.