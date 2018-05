France Culture : 23.5 millions de podcasts téléchargés en avril

Selon l'enquête sStat de Médiamétrie, France Culture continue de battre des records numériques et atteint en avril 2018 23.5 millions de podcasts. France Culture signe ainsi, en un an, une hausse de 40% en un an. Par ailleurs, en avril, 1.4 millions de fans étaient comptabilisés sur sa page Facebook et 575 000 followers sur son compte Twitter.