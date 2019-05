France Bleu célèbre les marchés de France

La Fête Internationale des Marchés met en valeur la richesse des marchés de France et d’ailleurs en matière de développement économique et social, d’authenticité, de circuit court/traçabilité… Cette 5e édition, parrainée par Jean-Luc Petitrenaud, Luana Belmondo et Christian Constant, se déroule du 11 au 26 mai. France Bleu, à cette occasion, organise une tournée des marchés dans 11 villes, de Besançon à Nantes, de Périgueux à Sanary. Et animera sur place une émission en direct et en public pendant toute la durée de chacun de ces 11 marchés.