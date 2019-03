France Bleu Occitanie s'installe sur les marchés

De 10h à 11h, l'émission "La vie en Bleu" sera donc en direct en dehors des studios. L'émission gourmande partira à la découverte des produits du marché et ira à la rencontre des producteurs. Six dates sont d'ores et déjà inscrites au calendrier. Cette tournée des marchés débutera le samedi 16 mars au marché de Castres. Puis passera, le samedi 23 mars, par le marché de Pamiers avant de prendre la direction du marché Pelloutier à Albi, le samedi 30 mars.

En avril, direction le marché des producteurs à Montauban (le 6 avril), le marché de Mazamet (le 13 avril) et le marché d'Auch (le 20 avril).