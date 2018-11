France Bleu Nord s'installe au Marché d'Hazebrouck

France Bleu Nord proposera une série d’émissions en direct des marchés du Nord-Pas-de-Calais, à raison de deux marchés par mois, avec Pépée le Mat emblème du bien cuisiner et du bien manger dans la région. Comme elle le fait tous les jours à la radio, Pépée Le Mat profitera de sa présence sur les marchés pour mettre en avant les produits de saison et les producteurs locaux tout en mettant l’accent sur la ville qui nous accueille. La cuisine mobile permettra à Pépée de faire des dégustations de produits du marché qu’elle cuisinera devant et pour le public toute la matinée. Prochain rendez-vous, ce lundi matin au marché d'Hazebrouck.