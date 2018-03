France Bleu Champagne-Ardenne s'installe dans une caserne

Ce mardi matin, France Bleu Champagne-Ardenne délocalise sa matinale et s'installe, en direct de 6h à 11h, au coeur de la caserne des pompiers de Reims Marchandeau. Interviews, rencontres et portraits de pompiers volontaires et professionnels seront au menu de cette matinée avec Annelaure Labalette, Gregory Duchatel et Olivier Cattiaux...