France Bleu Breizh Izel recrute Jean-Yves Lafesse

L'humoriste originaire de Pontivy a fait sa rentrée radio sur France Bleu Breizh Izel, ce lundi 2 septembre. Jean-Yves Lafesse, connu et reconnu pour ses impostures et ses canulars avec le personnage de Madame Ledoux tiendra désormais une chronique quotidienne, à 8h10. "Tous les jours, il croquera l'actualité et nous contera des légendes bretonnes" promet l'équipe de France Bleu Breizh Izel. La station est implantée à Quimper.