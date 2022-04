"Fixeur" : le nouveau podcast original de France Culture

Parce qu’ils sont Ukrainiens, Irakiens ou Burkinabés, leur connaissance du terrain leur permet de mettre en garde les équipes de reportage contre d’éventuels dangers. Ils sont des hommes et des femmes essentiels, travaillant auprès des envoyés spéciaux et des correspondants à l’étranger, organisant les reportages, traduisant, servant aussi de guides, d’accompagnateurs, de chauffeurs parfois, mais aussi de confidents. Ce nouveau podcast original de France Culture invite donc à découvrir celles et ceux qu’on appelle les fixeuses et les fixeurs, qui nous permettent la lecture d’un monde en perpétuel mouvement.

Cette série se décline en 4 épisodes. Une série produite par Alain Lewkowicz et réalisée par Vincent Decque. La coordination est confiée à Grégory Philipps.