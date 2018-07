Facebook Live : le meilleur ami de la radio ? DIRECT



Le plus puissant réseau social, via son dispositif Facebook Live, lancé en 2016, est un véritable atout dans le jeu des programmes de l’ensemble des radios. Ce service de diffusion vidéo via un simple smartphone, totalement gratuit, permet à votre communauté d’accéder à du contenu dans votre fil d’actualités. La Lettre Pro de la Radio a sorti son meilleur tuto…

# Facebook Live : kézako ?

Vous souhaitez faire partager à votre communauté une opération antenne, un invité prestigieux ou un concert privé réservé seulement à une poignée d’auditeurs ? Eh bien, l’application Facebook Live est disponible pour vous. "On l’utilise quand on a quelque chose d’événementiel à mettre en avant, présente Bruno Dubois, le directeur de l’antenne de Sud Radio. Il faut que le contenu soit suffisamment premium pour que nous le diffusions en live sur Facebook."



# Quel format ? Quel contenu ?

"On en fait quasiment cinq par jour…" s’enthousiasme Marion Donner, la social media manager de Fun Radio. L’objectif principal d’une diffusion en live sur Facebook est de partager du contenu exclusif, une immersion dans le studio de vos radios. Quand vous accueillez un artiste, un politique ou une personnalité à l’antenne, n’hésitez pas à diffuser. Mais attention… "Quand le direct est long, il perd vraiment en efficacité…" prévient Bruno Dubois. 10 minutes, voilà la durée idéale, même si techniquement vous pouvez faire un direct de 90 minutes.



# Avec quel matériel ?

Rien de plus simple : un bon smartphone (type iPhone) vous permet de faire largement l’affaire. "Tous nos CM travaillent sur iPhone, car la qualité rendue est vraiment bonne", avance David Gaydon, le social et digital manager chez Mont-Blanc Médias, propriétaire de Radio Mont-Blanc. À tout moment, vos équipes peuvent donc déclencher une vidéo et un direct à la condition… que le réseau internet, 4G de préférence, fonctionne ! Une perche vous permettra également de maintenir le téléphone stable et éviter ainsi des maux de tête à votre communauté connectée…

Partager, vendre et dupliquer ! # Monétiser vos productions

"Nous sommes créateurs de contenus et les Facebook Lives sont des outils que nous pouvons proposer à nos annonceurs. On vend cela dans des packages commerciaux", explique David Gaydon. Les Facebook Lives sont un bon moyen de monétiser vos actions et de vendre votre communauté auprès de vos annonceurs ! Il n’y a jamais de petits profits…



# Demandez à vos invités… de le partager !

Facebook Live est impactant au moment où la diffusion est partagée par un plus grand nombre. "Le premier intérêt, c’est de pouvoir envoyer des pushs à sa communauté pour la prévenir en amont du direct qui va arriver… ensuite, dès qu’on le lance, l’idéal, c’est que notre invité, qui a souvent une forte communauté, le partage sur son fil d’actualités…" analyse Bruno Dubois, chez Sud Radio.



# Encouragez votre communauté à commenter

L’intérêt du Facebook Live ? C’est de faire participer vos auditeurs ! Ces derniers se sentent donc totalement intégrés à votre émission ou vos programmes. Encouragez-les donc à commenter et à interagir en direct sur vos propos. Et surtout : donnez leur nom au moment de votre citation en direct. "Merci à Jeanne du Var, qui nous suit en direct…" Là, vous avez tout gagné ! Surtout le cœur de l’auditrice en question qui se sent valorisée.



# Facebook Live vs Stories

"Pour moi, il a vécu…" Bruno Dubois est catégorique. "Les stories d’Instagram ont quasiment ringardisé Snapchat. On se lance d’ailleurs beaucoup là-dedans. Le Facebook Live, quand il est terminé, est moins consommable, alors que les stories sur Instagram, par exemple, restent en haut de votre application." Entre Facebook, Instagram et Snapchat, il y a vraiment de quoi faire. D’autant plus que les chaînes YouTube sont elles aussi un véritable plus dans une diffusion digitale en direct…

On a testé Switcher… "On vend les Facebook Lives dans nos packages commerciaux" David Gaydon (Radio Mont-Blanc) Switcher Studio est une application disponible, notamment sur iPad, mais aussi iPhone et qui peut vous aider à réaliser tout ce qu’une régie vidéo professionnelle pourrait faire. L’appli vous permet de diffuser des Facebook Lives, à travers un partenariat exclusif, tout en gérant plusieurs plans de caméras, en l’occurrence ceux pris depuis votre smartphone. Comme les iPad et les iPhone n’ont pas d’entrées, l’application se sert de liens Wifi pour se connecter aux caméras de plusieurs sources… Ce service est proposé en abonnement, au mois au mois (comptez environ 30 dollars mensuels) et s’adapte également via des offres réservées aux entreprises. Seul bémol selon nous : le site internet de l’application est uniquement disponible en anglais…

Contact

switcherstudio.com

Disponible sur Apple et Android Switcher StudioDisponible sur Apple et Android





Julian Dupraz Julian Dupraz est à la tête d'une agence de marketing sportif, COM'1 EMOTION. Il conseille les... En savoir plus sur cet auteur



Dans la même rubrique : < > Laurent Frisch (Radio France) : "La radio est très agile sur le numérique" La boite à outils de l'audience digitale HotMixRadio, le succès d’un pure player