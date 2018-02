Fabien Souchon rebondit chez Yukan

Depuis de longues années Yukan évolue dans l'audio visuel professionnel et Broadcast. Ses domaines de compétences sont la prestation technique, la vente, la location, l'intégration, la formation et le SAV. Avec une expertise particulière dans la vidéo, l'entreprise intervient dans l'industrie de la radio, de la télévision, du corporate ainsi que pour différents médias.De la simple console audio à la semi-remorque car vidéo HD 12 cam en passant par des écran géant à Led, Yukan dispose de moyens techniques, matériels, humains et de stockage conséquents.Fabien Souchon promet "une écoute particulière et attentive auprès des clients ainsi qu'une expertise de plus de 15 ans dans le Broadcast", permettant ainsi à Yukan de "renforcer sa présence comme acteur dans le domaine de la radio et des médias".Fabien répond au 06 50 73 90 88 et par mail à fabien@yukan.fr