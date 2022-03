FRAN : une étude socio-économique sur les radios de proximité

Depuis quelques années, les radios associatives ont élargi leur activité professionnelle. En plus de la diffusion de programmes radiophoniques, elles proposent désormais un large panel d’activités annexes. Une diversification des activités Depuis quelques années, les radios associatives ont élargi leur activité professionnelle : en plus de la diffusion de programmes radiophoniques, elles proposent désormais un large panel d’activités annexes.

Les actions éducatives sont les plus importantes en nombre. Elles touchent les professionnels et les bénévoles qui souhaitent se former dans le domaine de la radio, mais également les non-initiés, par le biais d’actions d’éducation aux médias. Il n’est pas surprenant que les radios associatives soit autant attachée à leur rôle éducatif, comme le montre aussi le fait que l’éducation soit la quatrième thématique privilégiée pour les émissions d’informations. Les radios de catégorie A ont pour rôle de contribuer à la communication entre et vers les citoyens. Les ateliers permettent ainsi de donner la parole à divers groupes sociaux, comme le montrent les publics auprès desquels les radios interviennent...