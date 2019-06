FIP fêtera la musique à Bordeaux

À partir de 16h, la chaîne de Radio France organisera une rencontre avec les auditeurs et deux programmateurs de FIP chez Total Heaven, disquaire à Bordeaux. Dans la foulée, la station proposera une soirée spéciale en direct du Rocher de Palmer.

De 18h à 20h, rencontre et DJ sets avec les programmateurs de FIP puis, à partir de 20h, le groupe Djeuhdjoah & Lieutenant Nicholson ouvrira le Live à FIP et fera naviguer la chanson française entre jazz, afrobeat, soul, funk, électro et reggae. Il sera suivi du concert de Maya Kamaty qui jouera une musique métissée entre folk et maloya, puis place au groupe funk Cotonete qui offrira le son vintage de leur groove.